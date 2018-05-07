|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.05.18 10:08
Ухудшение погоды ожидается в понедельник в Крыму
"Днем и вечером 7 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 17-22 метров в секунду", - говорится в пресс-релизе ГУ МЧС по региону.
Спасатели просят жителей полуострова и туристов держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП, не оставлять автомобили возле больших деревьев.
По данным крымского гидрометцентра, в начале текущей недели характер погоды в регионе изменится: с юга на полуостров будет поступать более влажный воздух. "Пройдут грозовые дожди, местами они могут быть сильными. Дневная температура воздуха понизится и составит +20...+25°", - отмечается на сайте управления.
В начале мая в Крыму была аномальная для этого времени жара, столбики термометров показывали отметку +30°.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket