Ухудшение погоды ожидается в понедельник в Крыму

07.05.18 10:08

© РИА Новости. Макс Ветров

7 мая. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погоды прогнозируется в понедельник в Крыму, региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение.

"Днем и вечером 7 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 17-22 метров в секунду", - говорится в пресс-релизе ГУ МЧС по региону.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП, не оставлять автомобили возле больших деревьев.

По данным крымского гидрометцентра, в начале текущей недели характер погоды в регионе изменится: с юга на полуостров будет поступать более влажный воздух. "Пройдут грозовые дожди, местами они могут быть сильными. Дневная температура воздуха понизится и составит +20...+25°", - отмечается на сайте управления.

В начале мая в Крыму была аномальная для этого времени жара, столбики термометров показывали отметку +30°.