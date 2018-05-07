В ХМАО осудили участников банды, похитившей 50 тонн нефти из нефтепровода

07.05.18 10:15

© РИА Новости. Михаил Фомичев

7 мая. Interfax-Russia.ru - Нижневартовский районный суд (Ханты-Мансийский автономный округ) вынес приговор по уголовному делу о хищении 50 тонн нефти из нефтепровода на месторождениях ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь".

Осуждены шесть участников банды. Все - жители местного города Покачи. Они признаны виновными в повреждении нефтепровода, приготовлении к краже и покушении на нее. Подсудимые приговорены к лишению свободы на сроки от 2-х до 2,5 лет.

По данным прокуратуры, в период с декабря 2015 года по июль 2016 года шесть местных жителей изготовили врезки в напорные нефтепроводы в Нижневартовском районе Югры. В итоге злоумышленники перекачали в автоцистерны 50 тонн нефти, после чего их задержали.

ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" - дочернее предприятие "ЛУКОЙЛа". Более 50% нефти и газа "ЛУКОЙЛа" добывается этим западносибирским холдингом.