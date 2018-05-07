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07.05.18 10:23
Приостановлено производство салатов в одной из торговых сетей Челябинска из-за вспышки сальмонеллеза
Такое решение принято по итогам внеплановой проверки, проведенной на минувшей неделе после массовых обращений в медучреждения Челябинска горожан с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В ходе лабораторных исследований у семи заболевших выявлены бактерий рода сальмонеллы. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.
В пресс-службе администрации Челябинска агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что в настоящее время в городские больницы госпитализировано с сальмонеллезом 26 человек, в том чисел четверо сотрудников "Ленты".
Санитарно-эпидемиологическое расследование установило, что все заболевшие приобретали салаты производства "Ленты", в них содержалось яйцо вареное и майонез, изготовленный в цехе.
ДНК бактерий рода сальмонелл были обнаружены в пробе готовой продукции (салат "Селедка под шубой"), отмечает Роспотребнадзор.
В итоге было снято с реализации 141,44 кг салатной продукции. 78 сотрудников производственных цехов отстранены от работы и направлены на внеплановый медицинский осмотр.
В отношении должностных лиц ООО "Лента" и сотрудников производственного цеха возбуждены дела об административных правонарушениях.
Проведена заключительная дезинфекция производственных цехов и мест общего пользования сети "Лента".
Также региональное управление Роспотребнадзора начало проверку в отношении птицефабрики ООО "Чебаркульская птица", которая поставляла яйцо для приготовления салатов.
В пресс-службе ООО "Лента" агентству сообщили, что компания начала собственную проверку.
"Мы проводим проверку всего собственного производства (помещения, оборудования, сырья) и соответствующего персонала во всех гипермаркетах "Лента" в Челябинске. О результатах говорить пока преждевременно", - отметил представитель ООО.
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