Курский губернатор получил благодарность от правительства

07.05.18 10:46

© РИА Новости. Алексей Никольский

7 мая. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении правительством России ряда чиновников, в число которых попал и губернатор Курской области Александр Михайлов.

"Объявить благодарность правительства Российской Федерации за заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности губернатору Курской области Михайлову Александру Николаевичу", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

"За большой личный вклад в укрепление обороноспособности страны и многолетний плодотворный труд наградить Почетной грамотой правительства РФ почетного научного руководителя федерального государственного унитарного предприятия "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" Илькаева Радия Ивановича", - говорится в распоряжении.

Также благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу объявлена заместителю руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Марине Барановой, а за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики государства - директору департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Вадиму Живулину.

За активное участие в реализации проекта по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг благодарность объявлена замдиректора правового департамента Минэкономразвития Наталье Шевкопляс, за заслуги в области экономики и финансовой деятельности - директору Департамента доходов Минфина Елене Лебединской, за заслуги в развитии системы государственного материального резерва и многолетний добросовестный труд - руководителю управления Федерального агентства по госрезервам по Приволжскому федеральному округу Виктору Плешакову.

Кроме того за заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд благодарность объявлена ряду работников ФГУП "Космическая связь": начальнику отдела энергообеспечения Станции спутниковой связи "Владимир" Анатолию Иванову, начальнику смены отдела оперативного управления Елене Меркуловой и начальнику Центра управления полетами Сергею Федонину.