Четыре БТР, оружие и более 35 тыс. патронов обнаружены у жителя Самарской области

07.05.18 11:04

© РИА Новости. Виталий Белоусов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области обнаружили крупный склад оружия и боеприпасов в ангаре на территории местного поселка Стройкерамика, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ведомства.

"Несколько образцов оружия изъято и передано на экспертизу, чтобы определить, есть ли там переделки, которые позволяют вести автоматическую стрельбу. Пока экспертиза проведена по одному образцу - переделки есть", - сказал собеседник агентства.

Всего в ангаре находилось 52 единицы охотничьего и коллекционного огнестрельного оружия, в том числе - времен Второй мировой войны, 35,7 тыс. патронов, а также четыре БТР без вооружения, уточнил представитель ведомства.

"Владелец всего этого называет себя коллекционером. Но, помимо прочего, в ангаре стояли высокоточные станки, позволяющие вести тонкие фрезеровочные работы и, в том числе, переделывать коллекционное оружие в боевое", - сказал он.

В частности, сотрудники ФСБ обнаружили в ангаре пулемет "Максим" 1943 года выпуска, который числился в разрешении у владельца как "карабин".

"Сейчас проводится экспертиза - по всей видимости, он также был переделан для боевой стрельбы очередями", - сказал представитель ведомства.

В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Предполагается, что материалы будут переданы в полицию для возбуждения уголовного дела, добавил собеседник агентства.