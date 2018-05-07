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07.05.18 11:21
Майкоп намерен привлечь кредит на 200 млн рублей для финансирования дефицита бюджета
Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", начальная (максимальная) цена контракта установлена исходя из ставки 8,98% годовых и составляет 35,897 млн рублей.
Кредитная линия привлекается сроком на 2 года для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 21 мая.
Как сообщается на сайте администрации Майкопа, доходы городского бюджета на 2018 год составляют 2,554 млрд рублей, расходы - 2,729 млрд рублей, дефицит - 175,108 млн рублей, или 6,4% от расходов.
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