Фестиваль водного экстрима Flyboard Weekend пройдет в Геленджике в мае

07.05.18 11:42

© РИА Новости. Владимир Вяткин

7 мая. Interfax-Russia.ru - Соревнования и показательные выступления спортсменов в водных видах экстрима пройдут в рамках фестиваля Flyboard Weekend в Геленджике, сообщает пресс-служба администрации города.

"На высоту 12 метров над водой поднимутся 70 "воздушных акробатов", которые входят в ТОП-16 флайбордистов мира", - говорится в сообщении.

Зрители увидят индивидуальные выступления профессиональных райдеров на флайбордах, ховербордах, джетпаках. Запланированы тест-драйвы для гостей фестиваля и тандемные полеты с девушками на флайбордах.

Понаблюдать за выступлениями спортсменов можно будет на пляже в районе гидробазы 19-20 мая.