Ветеранам и инвалидам войны выплатят единовременно по 10 тысяч рублей

07.05.18 12:03

© РИА Новости. Илья Питалев

7 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в РФ и Прибалтике, в размере 10 тыс. рублей в связи с 73-й годовщиной Победы.

"В связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю произвести в мае-июне 2018 года единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны", - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же документом правительству поручается обеспечить финансирование соответствующих расходов.

По предварительным данным, получателями выплаты станут 102 тыс. 814 человек - это ветераны из числа граждан РФ, которые постоянно проживают в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Выплата будет осуществляться из федерального бюджета, для этого потребуется порядка 1,034 млрд рублей - с учетом перевода за рубеж и доставки. В России выплаты будут проходить по линии Пенсионного фонда, а в Прибалтике - через отделы обеспечения при посольствах РФ в Латвии, Литве и Эстонии, причем "в иностранной валюте по курсу рубля, установленному ЦБ РФ на день совершения операции".