Владимир Путин официально вступил в должность президента России

07.05.18 12:07

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7 мая. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин в четвертый раз официально вступил в должность президента Российской Федерации.

На торжественной церемонии инаугурации в понедельник в Кремле В.Путин в качестве президента России принес присягу на Конституции страны, которая теперь наделяет его соответствующими полномочиями на 6 лет - до 2024 года.

Текст присяги гласит: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

В.Путин произнес эти слова, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции РФ, который наряду со штандартом и знаком президента относится к символам президентской власти в России.

Переплет этого экземпляра Конституции - тот же, на котором в 2008 году давал присягу Дмитрий Медведев, сам же печатный текст Главного закона был позже изменен - он приведен в соответствии с современной редакцией Конституцией РФ, согласно которой президент избирается на 6 лет, а парламент - на 5 лет.

После этого председатель КС РФ Валерий Зорькин объявил, что В.Путин официально вступил в должность президента России.