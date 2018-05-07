Доход главы Чувашии в 2017 году составил почти 5 млн рублей

07.05.18 12:16

© РИА Новости. Антон Денисов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Чувашии Михаил Игнатьев обнародовал сведения о своих доходах за 2017 год, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Согласно представленным сведениям, в прошлом году глава Чувашии получил доход по основному месту работы в 3 млн 889 тыс. 315,88 рублей, а также иной доход в 1 млн 066 тыс. 620,47 рублей.

В 2016 году доход М.Игнатьева по основному месту работы составлял 3 млн 739 тыс. 245,62 рублей, а также иной доход в 424 тыс. 344,56 рублей.

В его собственности по-прежнему находятся пять земельных участков площадью 2000, 623, 4000, 50599 и 1000 кв. метров, два индивидуальных жилых дома площадью 216,2 и 95,4 кв. метра, а также 1/3 доли в квартире площадью 129,5 кв. метра. Все объекты недвижимости зарегистрированы в России.

Супруга главы республики в 2017 году заработала на основном месте работы 696 тыс. 545,22 рублей (в 2016 году - 513 тыс. 108,49 рублей), а также получила иной доход в 5 тыс. 314 рублей (в 2016 году - 30,04 тыс. рублей).

В ее собственности находится земельный участок площадью 25300 кв. метров, гаражный бокс площадью 36,2 кв. метра, квартира площадью 282,6 кв. метра и автомобиль "Mercedes-Benz B 170". Все объекты недвижимости также зарегистрированы в России.