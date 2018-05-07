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07.05.18 12:25
Количество пострадавших от кишечной инфекции в вологодской школе возросло до 34
"По оперативным сведениям, за медпомощью обратилось 34 ученика, 15 из них госпитализированы. Ранее говорилось о 21 пострадавшем и 14 госпитализированных с диагнозом "острая кишечная инфекция", - отметил собеседник агентства.
В региональном управлении Роспотребнадзора "Интерфаксу" сообщили, что источник заражения пока не выявлен, проводится эпидрасследование по факту инфицирования школьников. Состояние госпитализированных детей стабильное, у всех их легкая форма кишечной инфекции.
Как сообщалось, 4 мая в поселке Вохтога Грязовецкого района при организации питания в столовой МБОУ "Вохтогская школа" были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей. Это повлекло ухудшение состояния здоровья у некоторых детей, обучающихся в 2-8 классах.
Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, допрашиваются потерпевшие и свидетели. В школе изъята для анализа необходимая документация.
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