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07.05.18 12:34
Теплая погода без осадков установится в Петербурге и Ленобласти
Погоду в Ленинградской области продолжит определять антициклон. Осадков не ожидается. Температура воздуха в начале недели до плюс 15-20 градусов, у водоемов до плюс 11-13 градусов. В понедельник атмосферное давление будет понижаться.
С 8 на 9 мая атмосферный фронт, смещающийся через территорию Карелии, принесет в Ленинградскую область более прохладный воздух. Ночная температура понизится до плюс 1-6 градусов, в отдельных районах до минус 1 градуса, однако днем воздух будет прогреваться до плюс 13-18 градусов. Слабый ветер западного, северо-западного направления сменится на северный, северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти.
Во второй половине недели ветер в антициклоне повернет к юго-восточному направлению, и температура воздуха начнет повышаться. В ночные часы ожидается 4-9 градусов тепла, днем до плюс 18-23 градусов. Атмосферное давление продолжит расти.
В Санкт-Петербурге без осадков. Температура воздуха в начале недели ночью плюс 6-8 градусов, днем плюс 16-18 градусов. В середине недели ночью плюс 3-5 градусов, днем плюс 14-16 градусов. Во второй половине недели температура повысится до плюс 19-21 градусов.
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