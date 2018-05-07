Правительство России ушло в отставку

07.05.18 13:53

© РИА Новости. Владимир Астапкович

7 мая. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении 7 мая полномочий правительства РФ перед вновь избранным президентом РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Согласно статье 35 Федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации" решение о сложении правительством РФ своих полномочий перед вновь избранным президентом России оформляется распоряжением правительства в день вступления в должность президента РФ", - отмечается в сообщении.

"В соответствии со статьей 116 Конституции РФ подписанным распоряжением оформлено такое решение", - пояснили в пресс-службе.

После сложения полномочий правительство РФ по поручению президента продолжает исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Это определяет статья 117 Основного закона страны.

Как ожидается, уже 8 мая Госдума соберется для утверждения нового главы правительства.

Планируется, что уже в понедельник кандидат в премьеры, предложенный президентом, проведет консультации с парламентскими фракциями "Единая Россия" и ЛДПР, а во вторник, перед утверждением, - с КПРФ и "Справедливая Россия".

Согласно Конституции, председатель правительства РФ назначается президентом с согласия Госдумы. Премьер не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Он также предлагает президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Отставка правительства Д.Медведева стала 13-й по счету со времени принятия в июне 1990 года Декларации о государственном суверенитете России. Это пятый по счету кабинет, который сложит полномочия перед вновь избранным президентом РФ. Остальные кабинеты распускались указами президента РФ.