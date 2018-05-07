Арестованы двое из пяти участников ИГИЛ в Ярославле

07.05.18 14:28

© РИА Новости. Виталий Белоусов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Ярославля постановил заключить под стражу на два месяца двоих подозреваемых в причастности к террористической организации, задержанных сотрудниками ФСБ.

"В отношении двух подозреваемых в субботу Кировский районный суд Ярославля вынес решение о мере пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - сообщила "Интерфаксу" помощник судьи, ответственный за взаимодействие со СМИ, Анна Мочинова.

Она отметила, что Кировский районный суд рассматривал дело в отношении двух из пяти подозреваемых в связях с ИГИЛ (запрещенной на территории РФ террористической организацией).

3-4 мая сотрудники ФСБ России в Ярославле задержали пять членов террористической ячейки ИГИЛ, планировавших совершение террористических актов на территории ряда субъектов РФ

В службе отметили, что "координация подготовки к совершению терактов осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера "Телеграм", в том числе из-за рубежа".

В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Личности подозреваемых не разглашаются в интересах следствия.