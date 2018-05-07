В Ставрополе произошел хлопок в многоэтажке, есть пострадавшие

07.05.18 14:32

© РИА Новости. Михаил Малыхин

7 мая. Interfax-Russia.ru - Хлопок произошёл в многоэтажке в городе Ставрополе, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В одном из домов на улице Шпаковской между восьмым и девятым этажами был слышен громкий хлопок. Это не взрыв бытового газа. Сейчас устанавливаются причины", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по предварительным данным, есть пострадавшие. "Как минимум, известно, что одни человек пострадал", - сказал источник.

На месте работают правоохранительные органы.