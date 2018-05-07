Собянин: со дня инаугурации президента РФ начинается отсчет нового политического цикла, ожидания новых больших решений и перемен

07.05.18 14:44

© РИА Новости. Евгения Новоженина

7 мая. Interfax-Russia.ru - Инаугурация президента России Владимира Путина - знаковое событие, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С этого дня начинается отсчет нового политического цикла, ожидания новых больших решений и перемен. О чем сегодня и сказал президент РФ Владимир Путин", - записал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" в понедельник.

"Корабль под названием "Россия" идет вперед, несмотря на штормы, попытки раскачать его и остановить", - добавил мэр Москвы.