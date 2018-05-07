Участник акции 5 мая арестован в Петербурге за нападение на полицейского

07.05.18 17:12

© РИА Новости. Игорь Зарембо

7 мая. Interfax-Russia.ru - Суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Михаила Цакунова, задержанного по делу о нападении на полицейского во время акции оппозиции в субботу, 5 мая.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города в понедельник, М.Цакунов арестован до 4 июля, ему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского. Вину арестованный не признает.

Как сообщают в организации "Открытая Россия", М.Цакунов был задержан в субботу во время акции оппозиции на Дворцовой площади. Следствие считает, что он ударил сотрудника полиции и выбил ему зуб.

Нс ис