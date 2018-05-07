Путин подписал новый "майский" указ

07.05.18 17:15

© РИА Новости. Михаил Климентьев

7 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", сообщает пресс-служба Кремля.

В указе перечисляются национальные цели, достижение которых правительство должно обеспечить на период до 2024 года "в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека".

После своего избрания на пост президента в 2012 году В.Путин изложил основные цели развития страны в так называемых "майских указах".

Почти сразу после своей инаугурации 7 мая 2012 года В.Путин подписал 13 указов.

Одним из первых таких документов стал указ "О единовременных выплатах некоторым категориям граждан в связи с 67-летием Победы". Речь шла о выплатах инвалидам и ветеранам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников ВОВ.

Следом были подписаны указы: "О долгосрочной государственной экономической политике, "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", "Об обеспечении межнационального согласия", "О мерах по реализации внешнеполитического курса".

Кроме того, В.Путин подписал указы "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", "О мерах по реализации госполитики в области образования и науки", "О мерах по реализации демографической политики", "О мерах по обеспечению граждан доступным жильем и повышению качества услуг ЖКХ".

Поручения президента были даны и в рамках указов "О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ", "О реализации планов развития Вооруженных сил и модернизации ОПК", "Об основных направлениях совершенствования системы госуправления".

Целью "майских указов", в частности, было повышение темпов экономического роста страны, повышении позиций страны в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса, повышение реальных размеров зарплат граждан, увеличение продолжительности жизни россиян, рост производства отечественных лекарственных препаратов из перечня жизненно важных лекарственных средств, снижение стоимости жилья для населения.

Кроме того, в этих документах ставились задачи по обеспечению 100% доступности дошкольного образования, вхождения не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых вузов и увеличения затрат на научные исследования, увеличения оснащенности вооруженных сил современными видами вооружения.

16 марта В.Путин утвердил перечень поручений по реализации положения Послания Федеральному собранию от 1 марта 2018 года.

В них, в частности, говорилось о необходимости определения целей развития страны до 2024 года, увеличения населения, ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, повышения уровня жизни, реальных доходов и пенсий, снижения вдвое уровня бедности.

Кроме того, там поручалось принять меры по вхождению РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечению темпов экономического роста выше мировых, улучшению жилищных условий для 5 млн семей ежегодно, созданию механизмов поиска и поддержки талантов.

В минувшее воскресенье поздно вечером В.Путин провел встречу с членами правительства, на которой заявил, что реализация "майских указов" дала ощутимые результаты, хотя не всех показателей удалось достичь с абсолютной точностью.

"Ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией "майских указов" 2012 года. Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект. При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы. Но повторю, ощутимые результаты, динамика, изменения есть. Стратегический вектор развития задан правильно", - подчеркнул В.Путин.