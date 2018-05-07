От блокировки "Телеграма" пострадало около 400 ресурсов, с компаниями проводится работа, сообщает Роскомнадзор

07.05.18 17:20

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 мая. Interfax-Russia.ru - В результате действий по блокировке "Телеграм" была выявлена нештатная работа 400 ресурсов, Роскомнадзор проводит работу с компаниями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в понедельник.

Там уточнили, что из поступивших на "горячую линию" обращений только в 1,3 тыс. указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса.

"Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тыс. обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по "Телеграм", - сказали в пресс-службе.

"Совместно с РОЦИТ проводится работа с компаниями, которые пострадали в связи с противодействием "Телеграм" и ряда зарубежных хостинг-провайдеров исполнению решения суда", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам этих компаний продолжить деятельность.