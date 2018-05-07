Медведев считает возможным назначить первым вице-премьером Силуанова

07.05.18 17:38

© РИА Новости. Илья Питалев

7 мая. Interfax-Russia.ru - Дмитрий Медведев, который приехал в Госдуму для консультаций с парламентскими фракциями, на встрече с "единороссами" озвучил предполагаемый им состав будущего правительства.

Приехав в Госдуму, Д.Медведев встретился с фракцией "Единой России" в первую очередь и на этой встрече озвучил свои предложения, заявив, что они "могли бы впоследствии войти в правительство, если поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена".

"Предполагается, что если такая поддержка будет получена, то первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Германович Силуанов. (. . .) Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов", - сказал Д.Медвевев.