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07.05.18 17:42
Особый противопожарный режим введен в Волгоградской области
"Постановлением губернатора Волгоградской 4 мая 2018 года на всей территории Волгоградской области с 5 мая 2018г. установлен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с наступлением на территории области сухой, жаркой, ветреной погоды, значительно увеличилось количество выездов подразделений пожарной охраны на возгорания сухой растительности. В некоторых случаях уже существовала реальная угроза перехода огня на строения, в том числе жилые.
В целях профилактики и предупреждения случаев возгорания на период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности: запрещено пребывание граждан в лесах; ограничен проезд транспортных средств в лесные массивы; запрещено разведение костров, сжигание мусора, а также проведение иных пожароопасных работ.
В условиях особого противопожарного режима за нарушение и несоблюдение требований пожарной безопасности сумма наложенного штрафа возрастает в два раза.
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