Особый противопожарный режим введен в Волгоградской области

07.05.18 17:42

© РИА Новости. Константин Чалабов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Особый противопожарный режим объявлен в Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"Постановлением губернатора Волгоградской 4 мая 2018 года на всей территории Волгоградской области с 5 мая 2018г. установлен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с наступлением на территории области сухой, жаркой, ветреной погоды, значительно увеличилось количество выездов подразделений пожарной охраны на возгорания сухой растительности. В некоторых случаях уже существовала реальная угроза перехода огня на строения, в том числе жилые.

В целях профилактики и предупреждения случаев возгорания на период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности: запрещено пребывание граждан в лесах; ограничен проезд транспортных средств в лесные массивы; запрещено разведение костров, сжигание мусора, а также проведение иных пожароопасных работ.

В условиях особого противопожарного режима за нарушение и несоблюдение требований пожарной безопасности сумма наложенного штрафа возрастает в два раза.