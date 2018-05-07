Оцепление сняли с дома в Ставрополе, где мужчина взорвал гранату

07.05.18 17:52

© РИА Новости. Дмитрий Степанов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция сняла оцепление с многоэтажки на улице Шпаковской в Ставрополе, где 40-летний бывший боев СОБРа взорвал гранату и погиб, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Полиция убрала ленты оцепления и объявила жителям дома, что можно возвращаться в свои квартиры. Кроме того, во двор открыли проезд для транспорта.

Днем в понедельник в девятиэтажном доме на улице Шпаковская, 100 прогремел взрыв гранаты. По предварительным данным, в подъезде между восьмым и девятым этажом его устроил 40-летний бывший боец СОБРа, который проживал в этом доме вместе с супругой. Мужчина скончался на месте происшествия.

Тело мужчины увезла спецмашина бюро судмедэкспертизы.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных и следственных органов относительно произошедшего.