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08.05.18 05:57

Конфискованный у экс-губернатора Сахалина Bentley Mulsanne продали на аукционе более чем за 6,7 млн руб

© РИА Новости. Максим Богодвид
8 мая. Interfax-Russia.ru - Территориальное управление Росимущества в Москве продало более чем за 6,7 млн рублей конфискованный у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина автомобиль Bentley Mulsanne 2012 года выпуска, сообщает ведомство.

Автомобиль на аукционе, который прошел 7 мая на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ, купили за 6 млн 754,8 тыс. рублей (включая НДС).

"Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в срок не позднее 30 мая текущего года. Оплатить приобретение покупатель должен не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи", - говорится в сообщении.

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