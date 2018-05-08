Комитет Госдумы поддержал расширение режима Свободного порта на Советско-Гаванский район Хабаровского края

08.05.18 06:03

© РИА Новости. Сергей Субботин

8 мая. Interfax-Russia.ru - Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект о распространении режима Свободного порта Владивосток (СПВ) на территорию Советско-Гаванского района Хабаровского края.

Соответствующий законопроект подготовлен Минвостокразвития РФ во исполнение поручения президента России по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 2-3 сентября 2016 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о проекте федерального закона № 409638-7 "О внесении изменений в статью 4 федерального закона "О свободном порте Владивосток" и главу 11 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", внесенный правительством РФ.

"В связи с распространением режима Свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края на его территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов. По предварительной информации общий объем частных инвестиций составит 54,5 млрд рублей. При этом предполагается создание порядка 1 815 новых рабочих мест", - сказал председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, слова которого приведены в сообщении.