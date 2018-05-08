Комитет Госдумы одобрил понижение страховых взносов для резидентов ТОР и Свободного порта в ДФО

08.05.18 06:07

© РИА Новости. Михаил Мордасов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам одобрил разработанный Минвостокразвития России и представленный правительством России законопроект о совершенствовании порядка исчисления и уплаты страховых взносов резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).

"Рассматриваемый законопроект направлен на обеспечение резидентами ТОР и СПВ стабильных условий налогообложения и исчисления страховых взносов", - сказал статс-секретарь - замглавы Минвостокразвития Павел Волков, слова которого приведены в сообщении.

В сообщении пресс-службы министерства говорится, что проект федерального закона разработан во исполнение поручения президента России и преследует две цели.

"Первая - обеспечение стабильности налоговых условий осуществления деятельности резидентами ТОР и Свободного порта Владивосток в течение десяти лет с момента получения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом статуса резидента. Для этого предлагается внести изменения в статью 5 части первой Налогового кодекса РФ. Вторая - совершенствование порядка предоставления пониженных тарифов страховых взносов для резидентов дальневосточных ТОР и Свободного порта Владивосток, а также в целях продления срока применения льготных тарифов страховых взносов этими резидентами. Для этого планируется изменить статью 427 Налогового кодекса РФ", - говорится в сообщении Минвостокразвития.

Законопроектом предусматривается положение о неприменении к резидентам дальневосточных ТОР и Свободного порта Владивосток нормативных правовых актов, влекущих изменение их положения как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса.