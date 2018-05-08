Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

08.05.18 06:09

© РИА Новости. Евгений Нескромный

8 мая. Interfax-Russia.ru - Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту до 5 км 500 м над уровнем моря, сообщает во вторник Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

"Это событие на вулкане произошло во вторник днем по местному времени. Пепловый шлейф распространился более чем на 100 км к югу - юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для Ключевского один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пепловый шлейф ветром уносит в Камчатский залив, на пути распространения шлейфа населенных пунктов нет, угроза пеплопадов в жилых районах отсутствует.