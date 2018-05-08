Режим ЧС введен в Амгинском районе Якутии из-за паводка

08.05.18 06:10

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

8 мая. Interfax-Russia.ru - Режим ЧС муниципального характера объявлен в Амгинском районе Якутии из-за паводка, уровень воды у села Амга составляет 925 сантиметров и является близким к критическому, сообщает пресс-служба правительства республики.

"На участке Ефремово вблизи населенного пункта Оннес подтоплены четыре частных дома и 13 дворовых территорий. 15 жителей в настоящее время находятся у родственников. В селе Амга подтоплено восемь дворовых территорий", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства Якутии Алексея Колодезникова.

По состоянию на 10:00 по местному времени нижняя кромка ледохода наблюдается ниже села Амга в 13 километрах. Верхняя кромка льда наблюдается выше гидрологического поста Бояга. Длина ледохода составляет 450 километров.

Сообщается, что из города Якутск на место затора вылетел вертолет с оперативной группой в составе представителей ГУ МЧС России по Якутии, Службы спасения и госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики со взрывчаткой и взрывниками, на месте будет оперативно оценена ситуация и масштабы работ.