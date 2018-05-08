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08.05.18 06:17

Пожар во Дворце спорта в Красноярске локализован

© РИА Новости. Варвара Гертье
8 мая. Interfax-Russia.ru - Открытое горение на кровле дворца спорта, распложенного на Ярыгинской набережной, 12 в Красноярске ликвидировано, пожар локализован, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" руководитель пресс-службы краевого главного управления МЧС Александр Якимов.

"Открытое горение ликвидировано, пожар локализован, его площадь составила 250 кв. метров, погибших и пострадавших нет", - сказал он.

Он уточнил, что горели в основном строительные леса.

На место происшествия приехали дознаватели, которым предстоит установить причину пожара после его полной ликвидации, сказал он.

На месте работает 21 единица техники.

А.Якимов также сообщил, что по предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание силовых кабелей в лифтовой шахте.

По его словам, на месте сейчас работает вертолет МЧС.

"Воздушное судно использует специальную емкость для забора воды в реке Енисей и выливает ее на горящую кровлю здания", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь очевидцы сообщают в соцсетях, что въезд на остров Отдыха, где располагается Дворец спорта, закрыт со стороны микрорайона Пашенный, в результате чего на правом берегу Енисея образовались пробки.

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