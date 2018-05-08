Более 100 населенных пунктов Якутии получат доступ к интернету через ВОЛС к 2020 году

08.05.18 06:52

© РИА Новости. Руслан Кривобок

8 мая. Interfax-Russia.ru - Скоростной интернет через волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) будет доступен в 130 населенных пунктах Якутии к 2020 году, охват населения составит 75%, сообщил журналистам на брифинге министр экономики республики Денис Белозеров.

"Для республики это задача сложная из-за труднодоступности территорий, инфраструктуры. Большинство населенных пунктов в районах обеспечены интернетом через спутниковую сеть с низкой скоростью", - сообщил Д. Белозеров.

К ВОЛС на данный момент в Якутии подключены 90 населенных пунктов, охват населения составляет 68%. Сотовой связью охвачены 480 населенных пунктов, численность населения которых составляет 99,27% от общей численности населения республики. При этом сохраняется высокая стоимость услуг доступа к интернету и недостаточно высокое качество.