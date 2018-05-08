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08.05.18 08:23
Дума проведет голосования по кандидатуре Медведева на пост главы правительства РФ
Спикер Вячеслав Володин в понедельник сообщил "Интерфаксу", что в Госдуме рассчитывают на участие президента РФ Владимира Путина в заседании при рассмотрении кандидатуры Д.Медведева на пост председателя правительства.
"Ждем", - сказал В.Володин в ответ на вопрос агентства.
Начнется пленарное заседание в 15:00 мск.
Депутаты хотят услышать от кандидата на новый премьерский срок программу работы правительства и узнать о возможных перестановках в его кадровом составе. Часть своих инициатив на этот счет, касающихся изменений в вице-премьерском корпусе, Д.Медведев уже озвучил, встречаясь в понедельник с фракцией "Единая Россия".
Пресс-служба правительства сообщила, что "8 мая Д.Медведев выступит на заседании Государственной Думы и ответит на вопросы представителей фракций в связи с внесением (в понедельник после инаугурации - ИФ) президентом РФ его кандидатуры на должность председателя правительства РФ".
"В ходе заседания состоится голосование по вопросу о даче согласия президенту РФ В.В.Путину на назначение Д.А.Медведева председателем правительства", - говорится в сообщении.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Госдумы, голосование будет открытым. Такая договоренность достигнута в понедельник на встрече В.Володина с лидерами всех четырех фракций. По думскому регламенту, палата может выбрать один из двух вариантов - голосовать открытым или тайным способом.
По установившейся в Госдуме традиции, кандидат на пост председателя правительства перед вынесением вопроса на пленарное заседание проводит консультации со всеми парламентскими фракциями. С "единороссами" и либерал-демократами Д.Медведев уже встретился в понедельник вечером и заручился их единодушной поддержкой.
Во вторник в 11:00 у него встреча с фракцией КПРФ и в 12:00 - с депутатами "Справедливой России".
Как уже заявили "Интерфаксу" лидер эсэров Сергей Миронов, а также ряд коммунистов, они собираются голосовать против дачи согласия президенту на утверждение Д.Медведева. Свою позицию руководители этих фракций намерены публично обосновать при обсуждении его кандидатуры на заседании Госдумы. Такая возможность будет у всех политических сил, представленных в федеральном парламенте.
Совет Думы в понедельник определил процедуру рассмотрения этого кадрового вопроса на заседании палаты.
"Сначала президент, либо уполномоченный представитель президента в Госдуме вносит кандидатуру, затем кандидат представляет свою программу, то есть выступает с докладом", - сообщила журналистам глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
Она уточнила, что время в данном случае не ограничивается. Как заметила глава комитета, "мы понимаем, насколько это важно - представить свою позицию, видение по основным вопросам". "Затем, после представления этого доклада, у фракций будет возможность задать свои вопросы", - добавила она.
Предполагается, что от каждой фракции прозвучит по два вопроса. Потом представители фракций "по времени в пределах до 10 минут смогут высказать свою позицию по предложенной кандидатуре, и уже по итогам данных выступлений от фракций Государственная Дума будет принимать решение; это решение принимается большинством голосов от числа депутатов Государственной Думы", сказала руководитель комитета.
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