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08.05.18 08:34

Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Сирии, два летчика погибли

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
8 мая. Interfax-Russia.ru - Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" потерпел крушение в Сирии из-за технической неисправности, два летчика погибли, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли", - говорится в сообщении.

"По предварительной информации причиной инцидента могла стать техническая неисправность", - сообщили в военном ведомстве РФ.

В Минобороны РФ заявили, что поисково-спасательной группой тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования.

По данным газеты "Коммерсант", инцидент произошел в ночь на 7 мая. Ссылаясь на неофициальную версию, газета сообщила, что вертолет мог быть сбит "радикальными исламистами из переносного зенитного ракетного комплекса при проведении планового полета".

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для Минобороны России с 2010 года.

Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

Российское военное руководство ранее заявило, что "Аллигатор" хорошо зарекомендовал себя в ходе военной операции в Сирии.

Это второй за май инцидент с российской боевой авиацией в Сирии.

3 мая в Сирии потерпел катастрофу современный российский истребитель Су-30СМ, оба летчика погибли. Самолет упал в Средиземное море, он набирал высоту после взлета с российской авиабазы "Хмеймим", сообщили ранее в Минобороны РФ.

Таким образом, по официальным данным, за время операции в Сирии Россия потеряла семь самолетов и шесть вертолетов.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.

Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок.

У России в Сирии есть авиабаза "Хмеймим" и пункт базирования ВМФ в Тартусе.

В Сирии действует российский центр по примирению враждующих сторон, подразделения военной полиции и силы специальных операций Минобороны РФ. В Средиземном море на постоянной основе выполняет задачи эскадра ВМФ РФ.

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