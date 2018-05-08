Спасатели сняли трех школьниц с льдины на пруду в Свердловской области

08.05.18 08:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

8 мая. Interfax-Russia.ru - Трех школьниц сняли с льдины на городском пруду в Кушве (Свердловской области) в понедельник вечером, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о девочках 12, 9 и 8 лет, оказавшихся на льду, поступило в местное пожарно-спасательное подразделение 7 мая в 21:21 по местному времени (19:21 мск). Чтобы добраться до льдины, спасателям пришлось преодолеть 40 метров по горло в ледяной воде.

"С помощью спасательной веревки и лестницы-палки со льдины пожарные снимали одну за одной девочек и на руках переносили на берег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети получили общее переохлаждение. Они были доставлены в центральную городскую больницу. После осмотра их передали родителям.

По данным спасателей, толщина льда на пруду составляет около 15-20 см, но его структура пористая и непрочная.