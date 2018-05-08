Более 250 детей эвакуированы из школы в Уфе из-за пожара в столовой

08.05.18 09:18

© РИА Новости. Денис Гришкин

8 мая. Interfax-Russia.ru - Пожар произошел в школе №51 в Уфе, никто не пострадал, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе 22-ого отряда Федеральной противопожарной службы по РБ во вторник.

"В 8:32 (6:32 мск) поступило сообщение о том. Что в здании школы №51 произошло загорание в столовой. (Прибывшими на место пожарными - ИФ) было эвакуировано 252 ребенка. Пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Возгорание оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 2 кв.м.

В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается, уточнил собеседник агентства.