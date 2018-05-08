Торжественно-траурные мероприятия пройдут в Петербурге накануне годовщины Победы

08.05.18 09:30

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Десятки мероприятий пройдут во вторник в Санкт-Петербурге накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в 11.00 состоится церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, одновременно мероприятия пройдут на Серафимовском, Смоленском и Невском воинском кладбищах.

В этот день цветы и венки также возложат у мемориала на Площади Победы, у триумфальной Арки Победы в Красном селе и на Богословском кладбище.

В Невском районе во вторник пройдет парад военной ретро-техники. В 15.00 в БКЗ "Октябрьский" состоится праздничный концерт, в 16.00 в Центральном музее связи им.Попова откроется выставка "Частная жизнь радиочастот".