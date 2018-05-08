Мотоциклисты устроят пробег вдоль Дороги Жизни в честь 73-й годовщины Победы

08.05.18 09:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Ежегодный мотопробег вдоль Дороги жизни, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Ленинградской области во вторник, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мотоциклисты отправятся от Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге до мемориала "Рубежный камень" во Всеволожске. Завершится пробег у "Разорванного кольца" в поселке Коккорево.

Как отмечает пресс-служба, в рамках мероприятия также состоится церемония возложения цветов на Пискаревском кладбище, к памятнику "Полуторка" и мемориалу жертвам синайской авиакатастрофы.

Мотоколонну возглавит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Согласно декларации о доходах за 2017 год, глава региона владеет мотоциклом Harley-Davidson.