Петербуржцам расскажут о знаковых местах блокадного Ленинграда

08.05.18 09:52

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8 мая. Interfax-Russia.ru - В Красном селе во вторник состоится открытие проекта, посвященного блокадным адресам южного рубежа, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Проект разработал Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в рамках подготовки к 75-летию освобождения города от фашистской блокады.

"Цель проекта - рассказать петербуржцам о знаковых местах блокадного Ленинграда в плане концептуального подхода к созданию музейного архипелага, посвященного истории блокады и битвы за Ленинград", - говорится в сообщении.

В программе - выставка уникальных блокадных фотографий, конкурс на знание блокадной биографии города и области, выступление солистов Мариинского театра.

Петербуржцам покажут фрагменты документальных фильмов "Город - фронт", "Ополченцы", "Малая дорога жизни", рассказывающих о военной истории города на Неве.

Из Перми будет доставлена уникальная выставка "Эвакуация, от Невы до Камы" - рассказ о ленинградских творческих коллективах, эвакуированных в Пермский край. Среди них - Театр оперы и балета имени Кирова, балетное училище имени Вагановой, ТЮЗ имени Брянцева, Государственный Русский музей и тысячи горожан - ленинградцев.