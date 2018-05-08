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08.05.18 09:52
Петербуржцам расскажут о знаковых местах блокадного Ленинграда
Проект разработал Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в рамках подготовки к 75-летию освобождения города от фашистской блокады.
"Цель проекта - рассказать петербуржцам о знаковых местах блокадного Ленинграда в плане концептуального подхода к созданию музейного архипелага, посвященного истории блокады и битвы за Ленинград", - говорится в сообщении.
В программе - выставка уникальных блокадных фотографий, конкурс на знание блокадной биографии города и области, выступление солистов Мариинского театра.
Петербуржцам покажут фрагменты документальных фильмов "Город - фронт", "Ополченцы", "Малая дорога жизни", рассказывающих о военной истории города на Неве.
Из Перми будет доставлена уникальная выставка "Эвакуация, от Невы до Камы" - рассказ о ленинградских творческих коллективах, эвакуированных в Пермский край. Среди них - Театр оперы и балета имени Кирова, балетное училище имени Вагановой, ТЮЗ имени Брянцева, Государственный Русский музей и тысячи горожан - ленинградцев.
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