Продажи "АвтоВАЗа" в России в апреле выросли на 16,6%

08.05.18 10:14

© РИА Новости. Игорь Агеенко

8 мая. Interfax-Russia.ru - Продажи автомобилей Lada в РФ в апреле выросли на 16,6% относительно апреля прошлого года, до 30,712 тыс. штук, говорится в сообщении ПАО "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ).

В январе-апреле 2018 года в России было реализовано 109,826 тыс. Lada (+25,1% относительно января-апреля 2017 года).

Как отмечают в компании, самой популярной моделью по итогам апреля стала Lada Vesta: было продано 7,786 тыс. автомобилей (+25,5% к апрелю 2017 года).

Реализация Lada Xray в апреле составила 4,309 тыс. автомобилей (+39,6%). Это самый высокий месячный объем продаж с момента вывода автомобиля на рынок, отмечается в пресс-релизе.

Продажи Lada Largus в апреле составили 4,116 тыс. пассажирских универсалов (+66,6%) и 721 фургон Largus (+17%).

Данные по другим моделям в компании не приводят.