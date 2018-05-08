Пост с интригой: не все депутаты Госдумы одобряют кандидатуру Медведева на пост премьер-министра
  
Свежий майский: РФ должна войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году
   
День Победы: новейшие образцы военной техники покажут во время парада Победы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
08.05.18 10:32

День Победы будут отмечать почти три четверти россиян

© РИА Новости. Хавьер Луэнго
8 мая. Interfax-Russia.ru - По результатам социологического опроса "Левада-центра", более 70% россиян собираются праздновать День Победы, при этом около половины респондентов заявили, что праздник вызывает чувство радости из-за победы в Великой Отечественной войне.

Согласно данным по результатам опроса, поступившим в "Интерфакс", 73% опрошенных сообщили, что собираются праздновать День Победы.

При этом 63% респондентов на вопрос: "Чем для Вас, прежде всего, является праздник 9 мая?" - ответили, что воспринимают эту дату, как "День Победы советского народа над немецким фашизмом", а 16% опрошенных считают 9 мая "Днем Победы СССР (России) над Германией".

О том, что праздник вызывает "радость в связи с тем, что наша страна одержала победу", сообщили 48% респондентов. Согласно результатам опроса, практически каждый пятый россиянин (21%) ответил социологам, что День Победы вызывает чувство скорби "по поводу миллионов погибших в великой войне".

Почти треть опрошенных (30%) сообщили, что радость победы и чувство скорби по погибшим в войне испытывают в равной мере.

На вопрос о том, как лучше всего было бы отметить День Победы, 42% респондентов ответили - "заботой о ветеранах войны", и 20% россиян убеждены, что лучший способ отметить праздник - путем "укрепления мира, ликвидации всех вооруженных конфликтов".

Организаторы исследования также задали вопрос: "Как Вы думаете, мог бы Советский Союз победить фашистскую Германию без помощи союзников, или нет?". Более двух третей опрошенных (68%) ответили: "Думаю, что да", и только 22% респондентов ответили: "Думаю, что нет".

Опрос был проведен 20-24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.05.18 14:07
Прохладный конец рабочей недели с потеплением в выходные ожидается в Москве
.
  08.05.18 11:05
Строительство автовокзала рядом с метро "Ховрино" завершится до конца года
.
  08.05.18 10:54
Зоопарки Москвы и Пхеньяна договорились о дальнейшем взаимном пополнении коллекций
.
  08.05.18 10:43
Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
.
  07.05.18 14:56
Крупный образовательный комплекс откроется вблизи деревни Столбово Новой Москвы
.
  07.05.18 14:44
Собянин: со дня инаугурации президента РФ начинается отсчет нового политического цикла, ожидания новых больших решений и перемен
.
  07.05.18 09:24
Движение транспорта в центре Москвы ограничат в связи с инаугурацией президента
.
  04.05.18 16:38
Четыре ТЦ и рынок закрыли в Москве за нарушение норм пожарной безопасности
.
  04.05.18 16:01
Весеннее благоустройство Москвы завершено
.
  04.05.18 12:45
Порядка четверти майской нормы осадков выпадет на Москву в выходные


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket