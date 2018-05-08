День Победы будут отмечать почти три четверти россиян

08.05.18 10:32

© РИА Новости. Хавьер Луэнго

8 мая. Interfax-Russia.ru - По результатам социологического опроса "Левада-центра", более 70% россиян собираются праздновать День Победы, при этом около половины респондентов заявили, что праздник вызывает чувство радости из-за победы в Великой Отечественной войне.

Согласно данным по результатам опроса, поступившим в "Интерфакс", 73% опрошенных сообщили, что собираются праздновать День Победы.

При этом 63% респондентов на вопрос: "Чем для Вас, прежде всего, является праздник 9 мая?" - ответили, что воспринимают эту дату, как "День Победы советского народа над немецким фашизмом", а 16% опрошенных считают 9 мая "Днем Победы СССР (России) над Германией".

О том, что праздник вызывает "радость в связи с тем, что наша страна одержала победу", сообщили 48% респондентов. Согласно результатам опроса, практически каждый пятый россиянин (21%) ответил социологам, что День Победы вызывает чувство скорби "по поводу миллионов погибших в великой войне".

Почти треть опрошенных (30%) сообщили, что радость победы и чувство скорби по погибшим в войне испытывают в равной мере.

На вопрос о том, как лучше всего было бы отметить День Победы, 42% респондентов ответили - "заботой о ветеранах войны", и 20% россиян убеждены, что лучший способ отметить праздник - путем "укрепления мира, ликвидации всех вооруженных конфликтов".

Организаторы исследования также задали вопрос: "Как Вы думаете, мог бы Советский Союз победить фашистскую Германию без помощи союзников, или нет?". Более двух третей опрошенных (68%) ответили: "Думаю, что да", и только 22% респондентов ответили: "Думаю, что нет".

Опрос был проведен 20-24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.