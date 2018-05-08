Зоопарки Москвы и Пхеньяна договорились о дальнейшем взаимном пополнении коллекций

08.05.18 10:54

© РИА Новости. Валерий Шустов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Московский зоопарк планирует договориться с Пхеньяном о передаче российской столице дымчатого леопарда, сообщается на сайте зоопарка.

Об этом заявила директор Московского зоопарка Светлана Акулова по итогам встречи с третьим секретарем посольства КНДР Ан Ын Чхолом и советником посольства Ким Сен Хуном.

"Для нас большая честь принимать у себя представителей посольства КНДР. Мы искренне надеемся, что наше сотрудничество с северокорейскими коллегами будет плодотворным и принесет много позитивных перемен, а также поможет в укреплении дружественных отношений между Россией и КНДР. В 2015 году Московский зоопарк передал зоопарку Пхеньяна золотых, серебряных и королевских фазанов, балобанов и полярных сов. Уже сейчас мы готовимся начать переговоры о дальнейшем взаимном пополнении коллекций, и, прежде всего, о получении уникального дымчатого леопарда", - приводятся на сайте слова С.Акуловой.

В ходе встречи, прошедшей в понедельник в Москве, был подписан меморандум о взаимопонимании между Московским зоопарком и Центральным зоопарком Пхеньяна. Он позволит, помимо обмена животными, также "наладить прочные партнерские отношения между зоопарками, договориться об обмене опытом в области популяционного менеджмента, просветительских программ, научных исследований и ветеринарии".