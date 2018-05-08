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08.05.18 11:16
Специальная комиссия примет решение по сносу пятиэтажной "хрущевки", которая обрушилась в Саратове
"Экспертам предстоит определить, подлежит ли дом восстановлению или сносу. В настоящее время производятся работы по расчистке завала, на месте работает спецтехника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия развернут оперативный штаб.
По уточненным данным мэрии, в доме зарегистрировано 106 жителей, из них 16 несовершеннолетних.
"23 гражданина, в том числе трое несовершеннолетних, обратились в пункты временного проживания. Они размещены в гостинице "Сокол". Жители в сопровождении сотрудников МЧС смогли вернуться в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщалось, накануне вечером в пятиэтажном жилом доме на Проспекте строителей в Ленинском районе Саратова обвалилась часть кирпичной кладки на углу здания. Из пострадавшего дома эвакуировано 150 человек, все они времено размещены в гостиницах и пансионатах города. Специалисты обследуют помещения здания.
По факту обрушения части дома свои проверки проводят региональная прокуратура, СУ СКР и Госжилинспекция.
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