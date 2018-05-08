Специальная комиссия примет решение по сносу пятиэтажной "хрущевки", которая обрушилась в Саратове

08.05.18 11:16

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 мая. Interfax-Russia.ru - Специализированная организация исследует состояние дома по улице Строителей, 27а в Саратове, где накануне вечером частично обрушилась стена, сообщает пресс-служба мэрии во вторник.

"Экспертам предстоит определить, подлежит ли дом восстановлению или сносу. В настоящее время производятся работы по расчистке завала, на месте работает спецтехника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия развернут оперативный штаб.

По уточненным данным мэрии, в доме зарегистрировано 106 жителей, из них 16 несовершеннолетних.

"23 гражданина, в том числе трое несовершеннолетних, обратились в пункты временного проживания. Они размещены в гостинице "Сокол". Жители в сопровождении сотрудников МЧС смогли вернуться в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, накануне вечером в пятиэтажном жилом доме на Проспекте строителей в Ленинском районе Саратова обвалилась часть кирпичной кладки на углу здания. Из пострадавшего дома эвакуировано 150 человек, все они времено размещены в гостиницах и пансионатах города. Специалисты обследуют помещения здания.

По факту обрушения части дома свои проверки проводят региональная прокуратура, СУ СКР и Госжилинспекция.