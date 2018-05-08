Микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Башкирии, пострадали девять человек

08.05.18 11:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

8 мая. Interfax-Russia.ru - Девять человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в башкирском Сибае, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник во вторник.

"Пострадали девять человек, из них шестеро детей - пассажиры микроавтобуса "Газель". Пострадавшие доставлены в травмпункт для осмотра", - сказал собеседник агентства.

На сайте ГУ МЧС по Башкирии сообщается, что ДТП участием микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля произошло на перекрестке улиц Кирова-Пионерская в Сибае около 09:55 мск. На месте работали семь человек и две единицы техники от МЧС.