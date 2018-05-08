Режим повышенной готовности в связи с нашествием саранчи ввели в трех районах Калмыкии

08.05.18 11:38

© РИА Новости. Алексей Куденко

8 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Калмыкии ввели режим повышенной готовности в трех районах в связи с массовым появлением личинок саранчи, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Режим повышенной готовности введен в Черноземельском, Яшкульском и Ики-Бурульском районах", - говорится в сообщении.

По информации регионального филиала Россельхозцентра, саранча обнаружена на площади 1,6 тыс. га сельхозземель.

"Истребление прошло на площади 200 га и будет продолжено. Есть запас ядохимикатов для обработки 60 тыс. га региональных земель, а также земель федерального значения на площади 20 тыс. га", - отмечено в сообщении.

В Калмыкии создан штаб по борьбе с сельхозвредителями, он ежедневно координирует работу по истреблению.

При необходимости, у республики есть возможность привлечь авиацию, отметили в республиканском Минсельхозе.