Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, открыли в столице Карачаево-Черкесии

08.05.18 13:58

Фото пресс-службы администрации КЧР

8 мая. Interfax-Russia.ru - Один из крупнейших в Карачаево-Черкесии мемориальных комплексов памяти воинов, ушедших на Великую Отечественную войну и не вернувшихся с полей сражений, открыли в канун Дня Победы в Черкесске.

"Мы открываем новый мемориальный комплекс, посвященный памяти наших земляков - воинов, погибших и пропавших без вести, умерших от ран в годы самой страшной в истории человечества войны. Этот памятник, уверен, станет одним из знаковых памятных мест в числе тех, что уже построены в Карачаево-Черкесии, как дань уважения и почтения к людям, ценой неимоверных усилий и потерь, защитивших родину от врага и спасших мир от нацизма", - отметил на торжественной церемонии открытия мемориала глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Глава региона подчеркнул, что из 46 тыс. жителей республики почти половина не вернулась с полей сражений.

"Сколько бы лет не прошло с того воскресного июньского дня 1941 года, мы будем помнить каждого нашего земляка, пропавшего без вести, умершего от ран, отдавшего свою жизнь во имя мира на земле", - подчеркнул глава КЧР.

Вместе с тем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, присутствовавший на открытии мемориального комплекса, отметил, что сегодняшнее мероприятие - это продолжение той памяти, которая зарождалась еще в прошлом столетии, об этой страшной войне.

"Наш долг, наша святая обязанность помнить всех, кто ушел на войну и не вернулся, кто вернулся, но не дожил до сегодняшних дней. Важно никогда не допустить повторения подобного", - сказал В.Владимиров.

Мэр Черкесска Руслан Тамбиев подчеркнул, что День Победы - это праздник, который объединяет всех жителей страны, независимо от национальности и вероисповедания.

"Уже прошло 73 года с триумфального мая 1945 года, но мы никогда не забудем тех, кто ценой свой жизни отстоял свободу и независимость нашей родины", - подчеркнул мэр Черкесска.

Он отметил, что список фамилий жителей Черкесска, погибших на полях сражений, не окончательный, работа историков и поисковых отрядов продолжается.

"Ни один житель Черкесска не будет забыт и все фамилии воинов будут выгравированы на этих мраморных плитах", - сказал Р.Тамбиев.

Новый памятный объект стал одним из самых больших в Карачаево-Черкесии и первым мемориальным комплексом в столице КЧР, посвященным памяти воинов, призванных из Черкесска, на фронты Великой Отечественной войны, и не вернувшихся с полей сражений.

Мемориал построен по инициативе совета ветеранов города Черкесска. Общая площадь комплекса, открывшегося в парке Победы в Черкесске, составляет 800 кв. метров.

В центральной части композиции комплекса установлен памятник неизвестному солдату. Эту скульптуру Черкесску подарило Российское военно-историческое общество. У подножия монумента по кругу расположено 13 мраморных плит, на каждой из которых размещены данные о количестве погибших, пропавших без вести и умерших в годы Великой Отечественной войны в каждом из городов и районов Карачаево-Черкесии. Также на этих плитах выгравированы стихи напутствия потомкам от поэтов республики.

Обрамляет центральный курган 176 мраморных плит, установленных полукругом, на которых высечены фамилии 3828 жителей Черкесска, которые погибли, пропали без вести и умерли от ран в годы Великой Отечественной войны.

Лл еа