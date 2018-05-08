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08.05.18 14:29
Ленобласть готова предоставить правительству РФ свои предложения по новому "майскому" указу президента
"Указ охватывает потребности человека от базовых - рождаемость, продолжительность жизни, здравоохранение, экология - до потребностей в самореализации: культура, наука, предпринимательство и добровольчество", - приводятся в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти слова главы региона.
Он подчеркнул, что в области понимают важность, ответственность и своевременность поставленных задач, призванных вывести страну на качественно новый этап развития.
"Наиболее напряженная работа предстоит с такими глубинными базовыми показателями как рождаемость и продолжительность жизни. Изменение тенденций в демографии за счёт естественных показателей будет лучшим подтверждением того, регион становится областью успешных людей", - сказал А.Дрозденко.
Кроме того, он отметил, что область готова представить свои предложения новому составу правительства. Также часть поставленных президентом задач власти Ленобласти начнут решать в рамках заявленной административной реформы.
Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
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