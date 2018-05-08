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08.05.18 11:49

Томские ученые ищут немедикаментозные способы лечения диабета с помощью мышей

© РИА Новости. Павел Лисицын
8 мая. Interfax-Russia.ru - Ученые факультета физической культуры (ФФК) Томского госуниверситета (ТГУ) с помощью мышей проводят исследования в рамках разработки нового немедикаментозного способа лечения сахарного диабета второго типа, сообщает пресс-служба вуза во вторник.

Теоретически снижать содержание сахара в крови может интенсивная физическая нагрузка, но неизвестно, какие упражнения будут наиболее эффективны.

"Ученые спровоцируют развитие диабета второго типа у лабораторных мышей. Для этого грызунов в течение трех месяцев будут кормить калорийной пищей с увеличенным количеством жиров и углеводов. После этого мышей ждет месяц интенсивных физических нагрузок: ежедневно грызуны будут по 40 минут тренироваться на беговой дорожке, специально разработанной для эксперимента томской компанией", - говорится в пресс-релизе.

Одновременно на пробежку будут выходить десять животных, причем, у одной группы тренировки утром, у второй - вечером.

"После завершения эксперимента будут изучены основные цепочки сигнальных молекул, которые вырабатывались в мышцах животных: ионы кальция, циклические нуклеотиды и другие. Это позволит понять, какие системы регуляции наиболее активны при данной нагрузке", - цитирует пресс-служба заведующего кафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ФФК ТГУ Леонида Капилевича.

Также ученые сравнят больных мышей с контрольной группой здоровых грызунов, которые питались без излишеств и тренировались в таком же режиме, чтобы выяснить, какие системы у них отличаются и за счет чего снижается устойчивость к инсулину.

Кроме того, эксперимент призван показать, какие тренировки являются более эффективными - вечерние или утренние.

По словам ученых ТГУ, при диабете второго организм человека вырабатывает инсулин, но этот гормон по каким-то причинам не действует на мышцы, которые в норме поглощают глюкозу и превращают ее в энергию. Поэтому сейчас основным способом противостояния диабету второго типа является строгая диета с ограничением углеводов.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ занял восьмое место в VIII Национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс" по результатам 2016/2017 учебного года, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.

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