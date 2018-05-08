Нарушения противопожарных требований ранее выявлялись в двух ТЦ на Ямале, горевших в ночь на воскресенье

08.05.18 12:00

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

8 мая. Interfax-Russia.ru - Контролирующие органы обнаруживали нарушения правил противопожарной безопасности в двух торговых центрах в городе Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ), в которых в ночь на воскресенье произошел пожар, предположительно, в результате поджога.

Пресс-служба администрации Ноябрьска сообщает, что арендатором обеих торговых точек, ТЦ "Таурус" и ТЦ "Семья", был один предприниматель. Нарушения выявлялись в обоих ТЦ. В частности, в ТЦ "Семья" торговое пространство не было поделено на пожарные отсеки, поэтому здесь выгоревшая площадь составила около 2,2 тыс. кв. м.

Как сообщалось, в субботу около полуночи произошли пожары в двух торговых центрах Ноябрьска. Первый пожар произошел в ТЦ "Таурус" на площади 100 кв. м, в результате второго пожара огнем оказалось повреждено здание ТЦ "Семья" на площади 2,2 тыс. кв. м. Ущерб составил порядка 63 млн рублей.

По факту возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога).

Полиция выясняет, кто может быть причастен к совершению преступления.