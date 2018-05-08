В преддверии Дня Победы брянцы под открытым небом будут читать стихи и петь песни о войне

08.05.18 12:11

© РИА Новости. Александр Полегенько

8 мая. Interfax-Russia.ru - Литературно-музыкальный марафон "Завтра - День Победы!" пройдет во вторник в Брянске, сообщает пресс-служба мэрии.

В преддверии праздника на площадках во всех четырех районах города будут звучать стихи Роберта Рождественского, Александра Межирова, Анны Ахматовой, Юлии Друниной, Константина Симонова, Михаила Дудина и любимые песни военной поры "Катюша", "Огонек", "Темная ночь", "Землянка" и многие другие.

Так в Советском районе открытый микрофон будет работать у памятника Федору Тютчеву. Его участником, как и на других площадках, может стать любой желающий.

Организатор акции - городские библиотеки Брянска. Мероприятие продлится с 13:00 до 17:00.