Запрет на торговлю алкоголем будет действовать в Тамбовской области 9 мая

08.05.18 12:56

© РИА Новости. Павел Лисицын

8 мая. Interfax-Russia.ru - На всей территории Тамбовской области в День Победы будет полностью запрещена розничная торговля алкоголем, при этом ограничения не коснутся баров, кафе и ресторанов, напоминает пресс-служба администрации региона.

Ограничения на продажу алкоголя в государственные праздники - 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября в Тамбовской области действуют с 2012 года. Такое решение было продиктовано стремлением снизить уровень алкоголизации населения и количество правонарушений.

Благодаря запретительным мерам, произошло значительное снижение числа пьяных преступлений, отмечает пресс-служба.