День Победы в Крыму будет дождливым и ветреным

08.05.18 13:12

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

8 мая. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погоды прогнозируется во второй половине вторника и в среду в Крыму, в регионе объявили экстренное предупреждение, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России.

"Во второй половине дня 8 мая и в течение суток 9 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с", - информирует ведомство.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов не оставлять автомобили возле крупных деревьев, не ходить на улице возле вывесок, дорожных знаков и ЛЭП.