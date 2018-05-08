Тестовые испытания прошли беспилотные автомобили РФ на автоподходе к Крымскому мосту

08.05.18 13:34

© РИА Новости. Пресс-служба Федерального дорожного агентства

8 мая. Interfax-Russia.ru - Тестовый проезд беспилотных автомобилей состоялся на автодорожном подходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, сообщается на сайте Минтранса РФ.

"На специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск-Керчь состоялся премьерныMOON1MOON

й тестовый проезд беспилотных автомобилей. Это завершение первого этапа проекта "Караван", направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта", - говорится в сообщении.

Минтранс отмечает, что это первое в России столь масштабное испытание. На одном участке дороги двигались пять единиц техники российского производства. Проезд осуществлялся без водителей.

После начала движения автомобили продемонстрировали разгон до максимальной скорости 40 км/ч. Протяженность маршрута проезда каждой машины составила более 10 километров.

"Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы "машинного зрения", обеспечивающего распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки. Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3-5 сантиметров", - отмечает министерство.

"Данное испытание - значимая отправная точка для дальнейшей масштабной работы по развитию беспилотного движения, а именно автоматических систем управления и инфраструктуры, учитывающей все необходимые для таких поездок нормативы уже на стадии проектирования дорожных объектов. Это станет современным инновационным и динамично развивающимся сектором экономики, который позволит существенным образом повысить производительность труда в транспортном комплексе", - приводятся в сообщении слова и.о. министра транспорта Максима Соколова, который принимал участие в старте проезда.

Отмечается, что пилотный проезд, в том числе, послужит основанием для принятия законопроекта, которое будет разрешать движение автомобилей по дорогам общего пользования в беспилотном режиме.